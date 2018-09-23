الشمس تتعامد على خط الاستواء ويتساوى الليل والنهار في ذكرى توحيد المملكة

المواطن - سعد البحيري

لعله من حسن الطالع أن يكون ذكرى توحيد المملكة هو بداية فصل الخريف حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء ويتساوى طول ساعات الليل والنهار.

إشارات ودلالات قد لا يفطن إليها البعض لكنها لدى البعض الآخر تمثل إشارات يستلهمون منها الطموح والعمل بجد لمواكبة المرحلة التي تعيشها المملكة حاليًا.

والمعروف أن المملكة العربية السعودية تحتفل بذكرى اليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس رحمه الله، برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351 هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق للأول من الميزان ويقابل يوم 23 سبتمبر 1932م.

88 عامًا من العطاء

مسيرة من الكفاح المسلح على مدى أكثر من ثلاثة عقود قادها الملك عبدالعزيز حتى دانت له كل الأقاليم وتمكن من إعلان الدولة السعودية التي رسم لها ملامح الحاضر والمستقبل بعد أن اختار كتاب الله وسنة رسوله الكريم ركيزة للحكم وعلى نهجه سار أبناؤه البررة ملوك المملكة حتى يومنا هذا.

أحداث ومناسبات

وقد ارتبطت ذكرى توحيد المملكة بالعديد من المناسبات التي خلدها التاريخ من بينها اعتبار هذه المناسبة إجازة رسمية في المملكة ابتداءً من اليوم الوطني السعودي 75 أما في عام 2015 فقد توافق أن جاء اليوم الوطني الـ 85 يوم الأربعاء 9 من ذي الحجة أي يوم عرفة للمرة الأولى.

والمعروف أنه اعتبارا من ليل الغد ستبدأ ساعات الليل بالازدياد تدريجيا، وسيكون طول فصل الخريف هذا العام 93 يومًا و 16 ساعة و 47 دقيقة.