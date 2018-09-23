الفالح: أوبك وحلفاؤها اتفقوا على متابعة توازنات العرض والطلب لضمان وفرة الإمدادات

المواطن - الرياض

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن اجتماع أوبك وحلفائها اليوم ناقش الحفاظ على توازنات العرض والطلب لضمان وفرة إمدادات النفط.

وقال الفالح : في الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج بين دول أوبك والدول من خارجها، ناقشنا اليوم النتائج الجيدة التي حققها هذا التعاون المثمر، وأكدت على أهمية النفط في تعزيز اقتصادات الدول، إضافة إلى حرصنا على التعاون مع الدول المستهلكة ودعم استقرار اقتصاداتها.

وأضاف: كما ناقشنا الأوضاع الحالية لأسواق النفط العالمية، والخطط المستقبلية للجنة الوزارية المشتركة، وفرص استمرار التعاون الوثيق بين أعضائها، ومواصلة متابعة التغيرات في توازنات العرض والطلب في السوق لضمان وفرة الإمدادات.