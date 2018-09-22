القائم بأعمال السفارة الأميركية: شراكتنا مع المملكة تعزز أمن وازدهار بلدينا

المواطن - الرياض

هنأ القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في الرياض كريستوفر هينزل المملكة قيادة وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وقال هينزل: “نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية وجميع زملائي في السفارة والقنصليتين في جدة والظهران أتقدم بالتهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني”.

وأضاف أن شراكتنا مع المملكة العربية السعودية تمتد لتشمل تعاوننا الوثيق في مجال الأمن بالإضافة إلى علاقتنا القوية في مجال الأعمال وبرامج التبادل الثقافي، في الوقت الذي نعمل فيه معاً على تعزيز أمن وازدهار بلدينا. فمن خلال برامج التبادل التعليمي والثقافي نتعلم من بعضنا البعض ونعمل على تعميق شراكتنا. وعلى مدى عدة عقود تبادل مئات الآلاف من المسؤولين والسائحين وممثلي الشركات والطلاب من كلا البلدين الزيارات فيما بينهم، الأمر الذي يعزز الروابط القوية بين البلدين.

وختم بقوله أتمنى لشعب المملكة العربية السعودية النجاح في جميع مساعيه ونتطلع إلى مستقبل مشرق بينما يواصل بلدينا العمل جنباً إلى جنب.