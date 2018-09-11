القبض على مواطن ومقيمين قدموا هدايا لحليمة بولند بوصفها من جهات رسمية

المواطن - واس

قبضت شرطة الرياض على مواطن ومقيمين قدموا هدايا للإعلامية الكويتية حليمة بولند بوصفها من جهات رسمية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه بالإشارة لما تم تداوله يوم أمس في مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مرئي على حساب حليمة بولند المتواجدة حاليًّا في المملكة من تلقيها هدية عطور ثمينة، وكُتب عليها عبارات تشير إلى أنها من جهات رسمية.

عليه فقد شرعت الجهات المختصة بإجراءات التثبت وأسفرت الجهود الأمنية بفضل الله من القبض هذا اليوم الاثنين 30/ 12/ 1439 على من يقف خلف هذه العملية.

واتضح أنهم كل من:

1- عبدالله صالح حماد المطيري

سعودي الجنسية.

2- نظير نبيه هاني

لبناني الجنسية.

3- متين أحمد

هندي الجنسية

وقد تم أثناء عملية التفتيش العثور على عدة صناديق عطور رديئة مماثلة لما ظهر في المقطع المتداول، سعى من خلالها المتهمون إلى إيهام الإعلامية الخليجية بأن الهدايا من جهات رسمية، طمعًا في استغلال ذلك بصورة سيئة لمآربهم الشخصية.

وقد باشرت الجهات المختصة إجراءات الضبط وكشف كافة الملابسات وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم وفق الأنظمة.