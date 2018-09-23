القيادة تعزي رئيس تنزانيا في ضحايا العبارة التي غرقت في بحيرة فيكتوريا

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جون بومبي جوزيف ماقوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة في ضحايا العبارة التي غرقت في بحيرة فكتوريا.

وقال الملك المفدى : ” علمنا بنبأ العبارة التي غرقت في بحيرة فكتوريا، وما نتج عن ذلك من وفيات، ونبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي مكروه “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جون بومبي جوزيف ماقوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة في ضحايا العبارة التي غرقت في بحيرة فكتوريا.

وقال سمو ولي العهد : ” بلغني نبأ العبارة التي غرقت في بحيرة فكتوريا، وما نتج عن ذلك من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء “.