المجدد محمد بن سلمان .. أيقونة رؤية الوطن لمعانقة عنان السماء

المواطن - الرياض

في ذكرى اليوم الوطني، هذا اليوم الخالد في تاريخ الوطن، نستذكر جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في النهوض بالمملكة، ووضع رؤية من أهدافها وضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة، بتنويع مصادر الدخل والاستثمار، وتوفير فرص عمل لشباب وشابات الوطن، فكان أيده الله أيقونة رؤية الوطن لمعانقة الثريا وهامات السحب.

وفي هذا السياق دشن مغردون وسم “المجدد محمد بن سلمان”، حيث انهالت التعليقات لتكشف عن مشاعر صادقة من الحب والوفاء لولي العهد في ذكرى الوطن.

وغردت غدير السبيعي: ‏”رؤيتنا لبلادنا التي نريدها، دولة قوية مزدهرة تتسع للجميع، دستورها الإسلام، ومنهجها الوسطية، تتقبل الآخر. سنرحب بالكفاءات من كل مكان، وسيلقى كل احترام من جاء ليشاركنا البناء والنجاح”.

وعلق مغرد بقوله: “عرب وليدك عربه والنار من مقباسها حب الوطن وقادة الوطن يتوارثه الاجيال جيل بعد جيل”

#المجدد_محمد_بن_سلمان

عرب وليدك عربه

والنار من مقباسها حب الوطن وقادة الوطن يتوارثه الاجيال جيل بعد جيل ، pic.twitter.com/64IHsU6gTQ — قصيـ100 🦋 (@100_tnt4470) September 23, 2018

وغرد خويلد بقوله: “المجدد محمد بن سلمان”:

1-رجل فعل و فكر

2-بعيد النظرة و التطلع

3-رجل حزم على القوي قبل غيره

4-رجل اقتصاد من الدرجة الاولى

5-يعشق افكار التطوير

6-محب لبلده

7-يريد بلده اعظم بلاد العالم

8-إنسان متواضع بسيط واضح

9-يفضل العمل الجاد على القول

10-مستعد يضحي بكل شي من اجل السعوديه.

وغردت عاشِقة الأهلي بقولها: “اضحك ترى ضحكتك تحرقلك اعداك، خلك قوى الباس واحرق معاديك”.

🇸🇦💚🇸🇦💚

أضحك ترى ضحكتك تحرقلك اعداك

خلك قوى الباس واحرق معاديك#المجدد_محمد_بن_سلمان 🇸🇦💚 pic.twitter.com/Zj4hRPe5nj — ْعاشِقًةِ الُاُهلُيَ (@PEAgcyC42MXoHuZ) September 23, 2018

وقال آخر “المجدد محمد بن سلمان”: “تحية خاصه لـ اسم الهاشتاق ، فخامة الاسم تكفي.