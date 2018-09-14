المستشار القحطاني ردًا على المشككين في بطولة الدرونز : معهم كل الحق.. ولكن

المواطن - الرياض

أكد المستشار بالديوان الملكي، رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز سعود القحطاني أن استضافة المملكة لبطولة الدرونز هي فرصة لرفع عَلم واسم المملكة في المحافل الدولية.

وقال القحطاني ردًا على المشككين في إقامة هذه البطولة رغم أن الدرونز لم يتم الانتهاء من تكييف وضعها القانوني بالقول: يقولون: كيف نستضيف أكبر بطولة “درونز” في العالم بينما ما زالت “الدرونز” دون غطاء قانوني في بلادنا !.. معهم كل الحق.. ولكن.. لن نضيع أي فرصة لرفع علم واسم بلادنا وتوعية أبناء وبنات هذه البلاد الطاهرة بعلوم العصر. أن تصل متأخرًا خير من ألا تصل. بإذن الله تسمعون ما يسركم.. قريبًا.

وأضاف القحطاني : رغم عدم شعبيتها؛ فإنني سعيد للغاية بردود الفعل المحلية حول المسابقة الدولية لكأس الدرونز العالمي في مدينة جدة، وفخور للغاية بمشاركة أبنائنا وبناتنا واستفادتهم من الخبرات الدولية المميزة في هذه المسابقة.

حيثما يكون المستقبل فتلك وجهتنا: السعودية أولاً .. رؤية 2030 هذا هو رهاننا.

وفي سياق ذي صلة تشهد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية اليوم نهائي سباق الدرونز العالمي اليوم الجمعة الساعة 7 مساءً.