انحسار مخاوف الحرب التجارية يقفز بالأسهم الأوروبية

المواطن - متابعة

ارتفعت الأسهم الأوروبية بقوة عند الفتح يوم الجمعة معززة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بفضل انحسار مخاوف الحرب التجارية وصعود الأسهم الآسيوية.

وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.7 بالمائة واتجه إلى تحقيق مكاسب للجلسة العاشرة على التوالي، وهو أداء غير معهود منذ عام 1997.

وارتفع المؤشر داكس الألماني المدرجة عليه أسهم بعض أكبر شركات التصدير في القارة 0.7 بالمائة، وتصدرت قطاعات السيارات والتعدين والبنوك قائمة الرابحين في البورصات الأوروبية.

وفي نطاق المؤشر ستوكس 600، سجلت أسهم شركة سميس البريطانية المتخصصة في التكنولوجيا الصناعية أسوأ أداء بانخفاض بلغ تسعة في المائة بعد إعلان أرباح سنوية دون توقعات المحللين.

وخسر سهم جست إيت 5.5 بالمائة بعد تقرير ذكر أن أوبر تجري مباحثات في مراحلها الأولى لشراء ديليفيرو، وهو من المحتمل أن يضع أمامها منافسا كبيرا في قطاع خدمات توصيل الطعام.