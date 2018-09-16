بالصور.. انطلاق المرحلة الثانية من التمرين السعودي الأمريكي درع الوقاية 2

المواطن - واس

انطلقت المرحلة الثانية من التمرين السعودي الأمريكي المشترك (درع_الوقاية_2 ) بتنفيذ عدد من الفرضيات الميدانية بعد أن تم إنهاء المرحلة النظرية بنجاح ، وذلك للتعامل مع الأزمات الناتجة عن أسلحة التدمير الشامل بمشاركة القوات الأمريكية الصديقة وجميع أفرع القوات المسلحة والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ومساندة عدة جهات حكومية ممثلة في وزارة الصحة والدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي بالإضافة إلى عدد من المراقبين من وزارة الحرس الوطني.

وقد تم البدء في التدريب على فرضية تلقي بلاغ لمركز العمليات يفيد بوجود عامل تلوث نتيجة أحد الأعمال المعادية حيث يتم رفع حالة الاستعداد والإنذار بوجود خطر ثم ترسل فرق الاستطلاع والكشف للمنطقة الملوثة بعد ارتداء لباس الوقاية ضد أسلحة التدمير الشامل لإجراء مسح شامل لمنطقة التلوث بالأجهزة المخصصة للكشف ثم تتم عملية إخلاء الجرحى والمصابين إلى منطقة التطهير بالتعاون مع الجهات المساندة , وذلك لتطهير المصابين من عوامل التلوث ونقلهم إلى المستشفيات الميدانية الخاصة.

وقد أبدى المشاركون أعلى درجات التميز في التنفيذ و الآداء الذي يحاكي الواقع لاكتساب المزيد من الخبرة وصقل المهارة للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد لقواتنا المسلحة.