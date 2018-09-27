بالفيديو.. صاعقة رعدية قوية تضرب حي الزاهر بمكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

وثقت عدسة “المواطن” صاعقة رعدية شديدة ضربت حي الزاهر الواقع بمكة المكرمة ” في أعقاب الأمطار التي ضربت المنطقة اليوم.

وهطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة شملت أحياء مدينة مكة المكرمة، سالت على أثرها الأودية والشعاب.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت تعرض منطقة مكة المكرمة لأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تستمر إلى يوم غد الجمعة.