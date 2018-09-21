بعد ثنائية الحزم .. النفيعي: الأهلي كبير جدة وسيد بحرها

المواطن - محمد سمعه

أعرب ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادته، وذلك بعد فوز الراقي على الحزم بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال النفيعي عقب المباراة: أسود جدة.. الأهلي كبيرها وسيد بحرها.

يذكر أن النادي الأهلي حقق فوزه الثاني على التوالي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن فاز على فريق أحد في الجولة بهدفين دون رد.

وكان الأهلي حصد سبع نقاط ليتواجد في المركز الرابع في ترتيب أندية الدوري.

يقابل الأهلي فريق الباطن في الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 29 سبتمبر الجاري.