بعد وفاة رئيس وزراء أبخازيا .. نجاة رئيس مولدوفا من حادث مروري

والمعروف أن جمهورية مولدوفا هي دولة أوروبية ذات نظام جمهوري، تقع شرق أوروبا بين أوكرانيا ورومانيا. وهي عضو في منظمة غوام للتطوير الديمقراطي والاقتصادي منذ عام 1991، كجزء من تفكك الاتحاد السوفيتي.

وفي سياق ذي صلة قُتل رئيس وزراء جمهورية أبخازيا ، غينادي غاغوليا، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، في حادث سير.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الحادث وقع في منطقة غوداووتا، وأن موكب رئيس الوزراء كان في طريق عودته إلى عاصمة بلاده بعد قيامه بزيارة دولة إلى سوريا.

وكان مجلس وزراء جمهورية أبخازيا نشر في وقت سابق على موقعه الإلكتروني نبأ مصرع رئيس الوزراء غينادي غاغوليا (70 عاماً) جراء حادث سير وقع في الساعة 23:00 تقريباً من مساء أمس السبت بعد عودته من سوريا.

والمعروف أن غينادي غاغوليا، من مواليد عام 1948، قد شغل منصب رئيس وزراء أبخازيا في الفترتين 1995-1997 و2002-2003، أما في الفترة 2003-2004 فكان يتولى رئاسة ديوان الرئيس الأبخازي.

ومنذ العام 2004 وحتى تعيينه رئيسًا للحكومة شغل منصب رئيس الغرفة التجارية الصناعية الأبخازية.