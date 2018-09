بوش يحرج زوجة أوباما !

المواطن - متابعة

وضع الرئيس الأميركي الأسبق، جورج دبليو بوش، ميشيل أوباما، زوجة الرئيس السابق لأميركا، في وضع محرج بعد أن أهداها قطعة حلوى خلال استماعهم لرثاء أحد المتواجدين في الكاتدرائية الوطنية بواشنطن خلال جنازة السيناتور جون ماكين.

وفي كلمته، قارن بوش بين أداء ووطنية السناتور الراحل جون ماكين بالرئيس الحالي دونالد ترامب، حسبما أشارت شبكة “سي إن بي سي”.

George W. Bush sneaking a piece of candy to Michelle Obama is warming my heart . pic.twitter.com/pAtDdIcSeB

— Roland Scahill (@rolandscahill) September 1, 2018