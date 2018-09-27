تجاهل انتهاكات الحوثيين بحق الأطفال والنساء يغري الانقلابيين بمزيد من الجرائم

المواطن - واس

أكد عضو التحالف اليمني لرصد الانتهاكات همدان العلي ان تقرير فريق الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين اغفل كثير من الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون في اجزاء كبيرة من اليمن وكان على الفريق توثيق هذه الانتهاكات ورصدها ليرى بشاعتها المجتمع الدولي والعالم أجمع.

وقال في كلمة للتحالف اليمني لرصد الانتهاكات اليوم امام مجلس حقوق الانسان، ان تجاهل الانتهاكات الجسيمه التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين والاطفال والنساء في تعز والحديده ومناطق اخرى تعد عاملاً مشجعاً للميليشيا لارتكاب المزيد من الجرائم .

واضاف انه وأثناء ما كان رئيس فريق الخبراء يعرض امس تقريره امام المجلس ، استهدفت ميليشيا الحوثي مدينة مأرب بسبعة صواريخ بالستية، ولولا دفاعات الجيش التي اعترضتها لسقط مزيد من الضحايا الأبرياء أغلبهم من النازحين والمهجرين قسراً .

واشار لإلى ان فريق الخبراء تعلل بسوء الاوضاع الامنيه كأحد الاسباب التي اعاقت وصوله للضحايا، ما يؤكد مجدداً أن الاليات الدوليه وحدها غير قادرة على انصاف الضحايا والوصول اليهم في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي مايستدعي مجدداً دعم الاليات الوطنيه كونها الانجع للوصول للضحايا بشكل سريع وواسع.

وتسائل المسؤول اليمني عن دور المجلس في تحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب بخصوص الضحايا الذين فشل الفريق الدولي في رصد الانتهاكات التي طالتهم .