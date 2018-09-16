تجاوباً مع “المواطن”.. ردم حفريات ومستنقعات شوارع حي المطار بجازان

المواطن - جازان

تجاوبت الجهات الخدمية، ممثلة في أمانة منطقة جازان، مع شكاوى أهالي حي المطار والمتضمنة تضررهم من انتشار الحفريات بعدد من شوارع الحي.

ورصدت “المواطن”، مساء اليوم الأحد وجود معدات ثقيلة بأحد مواقع الحفريات القريبة من مستشفى العميس، حيث قامت أمانة المنطقة في وقت مبكر من صباح اليوم بالبدء في ردم عدد من مواقع الحفريات تمهيدا لإعادة السفلتة.



وأبدى عددٌ من أهالي الحي ارتياحهم بالبدء بردم حفريات شوارع حي المطار، بعد تسببها بحدوث تلفيات للمركبات العابرة، وعبروا عن شكرهم وتقديرهم لمسؤولي أمانة المنطقة لتجاوبهم السريع مع الشكوى، مثمنين لـ“المواطن” دورها في نقل همومهم ووضعها بين أيدي المسؤولين.

وطالب الأهالي من أمانة المنطقة بسرعة القيام بسفلتة الشوارع بعد قيامها بردم تلك الحفريات والمستنقعات المنتشرة بعدد من شوارع الحي.



جاء ذلك تجاوباً مع ما نشرته “المواطن” قبل يومين في خبر تحت عنوان (الأمانة تتجاهل و”المواطن” ترصد.. الحفريات والمستنقعات تملأ شوارع حي المطار بجازان)، حيث اشتكى عدد من سكان حي المطار بمدينة جازان، تضررهم من انتشار الحفريات والتشققات بعدد من شوارع الحي، والتي أصبح بعض منها موقعا لتجمعات مياه الأمطار، والتي كونت مستنقعات بالحي، وخصوصا بالشوارع القريبة من مستشفى العميس.

وطالب أهالي حي المطار، مسؤولي أمانة جازان بالوقوف على تلك الحفريات والتشققات والمستنقعات المنتشرة بعدد من شوارع الحي وسرعة معالجتها وردمها، وإنهاء معاناتهم الطويلة.