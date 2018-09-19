تركي آل الشيخ: تسمية الجولة الثالثة بجولة الوطن

المواطن - محمد سمعه

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سيُطلق عليها اسم جولة الوطن.

وقال تركي آل الشيخ: احتفاء بذكرى اليوم الوطني الغالية علينا جميعًا، سيتم تسمية الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين باسم جولة الوطن.

ويذكر أن بعض من المباريات سيكون دخول الجماهير فيها بالمجان احتفالًا بالذكرى الـ88 على تأسيس المملكة مثل مباراة الوحدة والرائد ومباراة التعاون والاتحاد.