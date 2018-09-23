تركي آل الشيخ: طلبات المقيرن مُجابة.. وقريباً مدرب ولاعبون عالميون للاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة أنه تمت الموافقة على طلبات نواف المقيرن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد.

وقال آل الشيخ: تمت الموافقة على طلبات أخي نواف المقيرن بخصوص التعيينات، حيث تم تعيين محيي الدين صالح كامل نائب الرئيس، فراس التركي مساعد الرئيس للشؤون التنفيذية، سعد الشهري مشرفاً عاماً على كرة القدم.

وأضاف آل الشيخ: قريباً أخبار سارة بخصوص مدرب عالمي ولاعبين عالميين للعميد، قواك الله أخي نواف ونحن معك.

وكان مجلس إدارة الاتحاد أقال المدرب الأرجنتيني رامون دياز لسوء النتائج، وتم تعيين المدرب الوطني بندر باصريح لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بشكل مؤقت.