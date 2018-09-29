تركي آل الشيخ مندهشًا: وين المنتخب عن الجبرين

المواطن - محمد سمعه

أبدى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، اندهاشه من عدم استدعاء لاعب النصر عبدالعزيز الجبرين للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

وقال آل الشيخ: عبدالعزيز الجبرين وين المنتخب عنه.

ويقدم عبدالعزيز الجبرين مستوى أكثر من رائع في الفترة الأخيرة مع نادي النصر، كما يتألق في مباراة النصر والجزيرة الإماراتي المُقامة حاليًّا في البطولة العربية لكرة القدم.

وكان عبدالعزيز الجبرين انضم إلى صفوف النصر في عام 2014 قادمًا من نادي الرائد.

لم يشارك عبدالعزيز الجبرين مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.