تطبيق مجاني يحول الكلام المنطوق إلى نص مكتوب

المواطن - متابعة

عادة ما تستغرق كتابة النصوص على شاشات الهواتف الذكية وقتًا طويلًا، وبدلًا من ذلك يمكن لأصحاب هواتف أندرويد الاستعانة بتطبيق Speechnotes المجاني، الذي يقوم بتحويل الكلام المنطوق إلى نص مكتوب، وبعد ذلك يقوم المستخدم بنسخ النص وإضافته في التطبيقات الأخرى.

ومن ضمن المزايا العملية، التي يتضمنها هذا التطبيق، وجود أيقونات لعلامات الترقيم، ولا يضطر المستخدم لإملائها بشكل إضافي، ويتوافر تطبيق Speechnotes بشكل مجاني مع وجود إعلانات، والتي يمكن إخفاؤها عند استعمال الإصدار المدفوع من التطبيق.

ويبدأ التطبيق في التعرف على الكلام المنطوق من خلال الضغط على أيقونة الميكروفون في أسفل لوحة المفاتيح، كما يمكن لأصحاب هواتف آيفون بدء عملية الإدخال الصوتي بمجرد الضغط على أيقونة الميكروفون.