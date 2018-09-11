جودة المنتجات الصيدلانية وسلامة الأغذية ضمن محاور مؤتمر الغذاء والدواء الثاني

المواطن - زياد النفيعي

تحت رعاية وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تقيم الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤتمرها ومعرضها السنوي الثاني والمقام بين فترة 25 إلى 27 سبتمبر 2018 الموافق 14 إلى 16 محرم 1440 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت عنوان السلامة وتقييم المخاطر.

ويعد هذا المؤتمر من أهم وأكبر المؤتمرات الصحية في المنطقة والتي تهتم بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية وكذلك التعزيز الصحي بما يخص هذه المحاور. يشارك في هذا المؤتمر ما يزيد على 180 متحدثًا من 27 دولة بما فيها بريطانيا وأستراليا وفنلندا والولايات المتحدة الأمريكية. كما يحضر المؤتمر رؤساء الجهات الرقابية من عدة دول عربية وعالمية.



ويهدف مؤتمر الهيئة العامة للغذاء والدواء أن يكون حلقة وصل سنوية بين الهيئة والباحثين المهتمين والشركاء من القطاعين الحكومي والخاص ومناقشة أهم المستجدات التشريعية والرقابية للغذاء والدواء والأجهزة الطبية وكذلك التعزيز الصحي. تم استقبال ما يزيد على 300 ملخص بحثي لمشاركين من مختلف دول العالم وصمم البرنامج العلمي ليكون عبارة عن محاضرات وجلسات نقاشية تتبعها ورش عمل فعالة مكونة من مجموعات صغيرة بمشاركات من خبراء عالميين ومحليين وذلك لخلق بيئة فعالة لتبادل الخبرات.



ومن أهم المواضيع المطروحة في المؤتمر جودة المنتجات الصيدلانية المسوقة، مقاومة مضادات الميكروبات: التحديات في مجال سلامة الأغذية كذلك أيضًا تنظيمات رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية.

كما يشارك في المعرض أكثر من 200 شركة عارضة وأكثر من 400 رجل أعمال محلي ودولي. بالإضافة لأجنحة من 10 دول منها الإمارات العربية المتحدة والصين وباكستان وتركيا والدنمارك والسويد. ويتوقع أن يصل زوار المعرض إلى 30 ألف زائر خلال الأيام الثلاثة.



كما تقام في المعرض منصة تفاعلية والتي ستقدم 48 عرضًا علميًا قصيرًا يقدمها أكثر من 35 متحدثًا في مجالات الطب والصحة العامة والغذاء والدواء. تعرض بطريقة مبسطة وشيقة تستهدف العامة بالإضافة إلى عروض تستهدف الأطفال في سن الدراسة.

‎