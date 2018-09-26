حبس شقيق الحضري بتهمة تزوير المؤهل الدراسي

المواطن - القاهرة

قررت النيابة العامة بدمياط، حبس محمد شقيق الحارس الدولي عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تزوير شهادة الحصول على دبلوم فني.

وبحسب اليوم السابع تلقى مركز شرطة دمياط بلاغًا من مدير إدارة الأحوال المدنية بالمنطقة يفيد بقيام شقيق الحضري بالتقدم بمستندات مزورة للحصول على بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بحبس المذكور لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة ومخاطبة مديرية التربية والتعليم بالدقهلية للتأكد من صحة الشهادة التي تقدم بها المتهم.