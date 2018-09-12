حرب البلطان والنفيعي .. ولّعت الموسم

المواطن - محمد سمعة

أشعلت حرب التصريحات الإعلامية بين خالد البلطان رئيس نادي الشباب وماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي الموسم الرياضي بشكل كبير وذلك بعد ساعات من تكليف البلطان برئاسة الليث.

وقرر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في وقت سابق بالأمس، إعادة البلطان لرئاسة نادي الشباب في فترة ثانية لمدة عام بعد استقالة أحمد العقيل.

وكان البلطان تحدث في برنامج في المرمى على قناة العربية قائلًا: تفاجأت بأن الأهلي يشاركنا في تعويذة الليث وهذا معروف أنه يخص الشباب وأما الأهلي فمعروف أنه التماسيح.

وأضاف البلطان بنبرة تحد: حديثي عن تعويذة التماسيح الخاصة بالأهلي مجرد مزحة، ونحن لا نزال في البداية ولكن أريد القول بأنني سأستعيد أي حق تم أخذه من الشباب وعلى الجميع دق جرس الإنذار.

ولن تتوقف حلقات مسلسل الإثارة في الموسم الرياضي عند هذا الحد حيث رد ماجد النفيعي رئيس الأهلي في برنامج المرمى على حديث البلطان قائلًا: الله يحييه وجوده في الدوري يثير المنافسة، ولكن سواء كان بالتمساح أو بالأسد أتمنى ابتعاد البلطان حتى لا يتضرر.

بلا شك فإن تصريحات البلطان ضد النادي الأهلي، أعادت للأذهان المنافسة الشرسة والتي كانت بين الشباب والأهلي في الدوري السعودي حيث فاز وقتها الليث على الراقي بسداسية لهدف في عام 2006، وتحدث البلطان بعدها عن طلب جمهور الأهلي منه عدم تسجيل أهداف أكثر فوق الستة.

ينتظر الجميع أن يكون موسم 2018-2019 والمُلقب بالموسم الاستثنائي أن يكون موسمًا ناريًا، خاصة أن تصريحات رؤساء الأندية ستجعل كأس دوري الأمير محمد بن سلمان وجبة دسمة من المتعة.