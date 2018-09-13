رغم إيداع 10 دفعات.. حساب المواطن يذكر بضوابط التسجيل كمستقل

المواطن - سعد البحيري

بالرغم من مرور 10 أشهر على بدء إيداع الدفعة الأولى من الدعم لا يزال حساب المواطن يستقبل تساؤلات حول شروط ومتطلبات التسجيل كفرد مستقل.

وأوضح حساب المواطن أنه يمكن التسجيل كفرد مستقل في حال كان العمر من 18 سنة إلى أقل من 24 سنة.

واشترط حساب المواطن إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية مثل (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسم الشخص الذي يرغب في التسجيل كمستقل.

ولفت حساب المواطن إلى أنه في حال عدم توفر أي منها يتم إضافة الشخص كتابع لرب الأسرة.

وكان حساب المواطن قد أودع قبل أيام 2.3 مليار ريال في الحسابات البنكية لمستحقي دعم البرنامج، منها 2.3 مليار دفعة شهر سبتمبر، و31 مليون تعويضات عن دفعات سابقة.

وأضاف حساب المواطن أن 49% من الأُسر والأفراد المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل بمعدل 930 ريالاً كمتوسط دعم للأسرة الواحدة.

مخصص دعم الكهرباء

ولفت حساب المواطن إلى أن مخصص دعم الكهرباء المقدم للمستفيدين من البرنامج تجاوز 7.9 مليار ريال خلال الدفعات العشر الماضية.

أهداف حساب المواطن

ويأتي برنامج حساب المواطن بهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

آلية الاعتراض

وأتاح حساب المواطن التظلم على مبالغ الدعم النقدية بعد مرور 5 أيام من إيداع المبالغ، وذلك عبر حسابات المستفيدين في البوابة الإلكترونية (هنا).

كما يحرص البرنامج على إجراء مراجعة دورية لبيانات المستفيدين وتنبيههم في حال لم تتطابق البيانات المسجلة رسميًا، بهدف تجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط أيضًا للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.