شون مايكلز يعود للمصارعة مجددًا في المملكة بترتيبات استثنائية

المواطن - محمود نبيل - القاهرة

أبرز تقرير عالمي عودة النجم مصارعة المحترفين WWE الشهير شون مايكلز، المعروف عالميًّا باسم HBK، إلى المنافسات مجددًا خلال الجولة المقبلة للاتحاد العالمي في المملكة خلال نوفمبر المقبل.

وحسب ما ورد في موقع سبورتس كيدا، فإن عددًا من التقارير أفادت بأن عودة شون مايكلز والتي بدأ الإعداد لها في الجولة التي أقامها اتحاد WWE في أستراليا خلال الأسبوع الماضي، ستكون في مواجهة ثنائية “Tag Team” لا تزال غير مُحددة الأطراف.

ويُرجح الموقع أن يكون أحد المصارعين المواجهين لشون مايكلز هو العملاق أندرتيكر، وقد شهدت الجولة الأسترالية حالة من الصراع الكلامي بين الجانبين.

ويُفكر اتحاد مصارعة المحترفين WWE في القدوم إلى المملكة وبجعبته العديد من الأحداث التي ستساعد في تقديم واحد من أفضل عروضه على مستوى العالم خلال نوفمبر المقبل.

ووجد WWE ضالته في إعادة نجمه المتقاعد شون مايكلز إلى عروض المصارعة خلال الجولة المقبلة في المملكة، وذلك في إطار استعداد الاتحاد العالمي لتنظيم عروض أقوى من أعظم رويال رامبل، والذي استضافته المملكة في إبريل الماضي، وذلك حسب ما جاء في موقع كيدج سايد سيتس.

WWE حشد نجومه في إبريل الماضي بالمملكة لإقامة منافستها في أعظم منافسات الرويال رامبل، حيث شارك لأول مرة 50 مصارع وبطل عالمي بالمنافسات، وهو الأمر الذي لم يسبق أن حدث في أيٍّ من مواجهات الرويال رامبل.

ووفقًا لتقارير عالمية، فإن المشاركة النسائية لا تزال مستبعدة من أي عروض محتملة في المملكة خلال الفترة الماضية، وذلك على غرار أولى جولات WWE في السعودية إبريل الماضي.