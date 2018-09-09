صفوت حجازي .. محمد البلتاجي .. عصام العريان ومرشد الإخوان يواجهون الإعدام

المواطن - القاهرة

يواجه عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أحكامًا بالإعدام والسجن لسنوات طويلة على خلفية تورطهم في جرائم إرهابية والانتماء لجماعة محظورة.

الأحكام التي صدرت أمس السبت وتضمنت أسماء 75 عضوا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بينهم 31 هاربًا جاءت جراء تورطهم في جرائم قتل وإرهاب أثناء فض اعتصام رابعة العدوية في عام 2013.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت السبت، حكمها بإعدام 75 متهما بينهم ، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، إضافة إلى صفوت حجازي والإرهابي محمد البلتاجي و72 آخرين.

كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن المؤبد في حق عدد من المتهمين لما نسب إليهم من تهم ومن أبرزهم باسم عودة وزير التموين الأسبق في عهد محمد مرسي وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط بينما حكم على أسامة نجل محمد مرسي بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر بميدان رابعة العدوية، والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل”.

وفي سبتمبر 2014 قضت محكمة مصرية بالسجن لمدة 20 عاما على كل من محمد البلتاجي وصفوت حجازي بتهم تعذيب ضابط شرطة والانتماء لجماعة محظورة.

كما تضمن الحكم أيضًا معاقبة محمد البلتاجي و صفوت حجازي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات أخرى عن تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون ومعاقبة المتهمين الآخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات أخرى عن تهمة الانضمام لجماعة إرهابية .

يذكر أن المتهمين في قضية فض رابعة تجاوز عددهم 700 شخص لكن التحقيقات برأت المئات منهم.