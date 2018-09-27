صور.. معهد رفحاء العلمي يستقبل الطلاب بالحلوى وصور القيادة احتفاء باليوم الوطني

المواطن - رفحاء

استقبل المعهد العلمي برفحاء الطلاب بالحلوى والإعلام وصور ولاة الأمر في مستهل الحفل الذي أقامه بمناسبة اليوم الوطني 88.

وبدأ الحفل بكلمة لمنسوبي المعهد ألقاها جلوي خليبص الشمري تحدث فيها عن اليوم الوطني ومآثر الملك عبدالعزيز وأبنائه البررة، بعد ذلك قدمت مشاركات لبعض الطلاب بقصائد وطنية وكلمات عن تاريخ المملكة العربية السعودية تلاها قصيدة للأستاذ سعد بن مقبل الشمري.