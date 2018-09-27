صور.. معهد رفحاء العلمي يستقبل الطلاب بالحلوى وصور القيادة احتفاء باليوم الوطني

استقبل المعهد العلمي برفحاء الطلاب بالحلوى والإعلام وصور ولاة الأمر في مستهل الحفل الذي أقامه بمناسبة اليوم الوطني 88.
وبدأ الحفل بكلمة لمنسوبي المعهد ألقاها جلوي خليبص الشمري تحدث فيها عن اليوم الوطني ومآثر الملك عبدالعزيز وأبنائه البررة، بعد ذلك قدمت مشاركات لبعض الطلاب بقصائد وطنية وكلمات عن تاريخ المملكة العربية السعودية تلاها قصيدة للأستاذ سعد بن مقبل الشمري.
وتخلل الحفل توزيع إعلان مسابقة شموخ الوطنية على طلاب المعهد وألقيت بعض القصائد بهذه المناسبة، وتقديم درع اليوم الوطني ٨٨ وكتاب أنت يا وطني أنا لمحافظ رفحاء فراج بن سعود العماني.
كما قام مدير المعهد عبدالعزيز علي التويجري يرافقه وكيله هادي بن سيف المضياني ومشرف نشاط المعهد جلوي الشمري وعدد من طلاب المعهد بزيارة مكتب محافظ رفحاء، عبروا خلالها عن اعتزازهم باليوم الوطني ٨٨ للمملكة مهنئين القيادة الرشيدة بتلك المناسبة.