طيران ناس يمنح المبتعثين تذاكر مجانية للاحتفال بـ اليوم الوطني في المملكة

المواطن - الرياض

أطلق طيران ناس بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة بوكالة الابتعاث مبادرة بعنوان “ابتسم مع أهلك”، وذلك بتقديم تذاكر مجانية لعدد من الطلاب السعوديين المبتعثين على حسابهم الخاص لإسعادهم في يوم الوطن.

من جهته قال مدير عام الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لطيران ناس أحمد إبراهيم المسيند: إن هذه المبادرة تعدّ واحدة من مبادرات طيران ناس في اليوم الوطني الـ 88 للمملكة من خلال دعم الطلّاب السعوديين المميزين في الخارج والدارسين على حسابهم الخاص من خلال إتاحة الفرصة لهم بالاحتفال مع أهاليهم وأقاربهم في اليوم الوطني، مشيراً إلى أن الهدف هو تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية التي تعتبر ركناً أساسياً في استراتيجية طيران ناس الثابتة والتي تعمل على ترسيخ العديد من المفاهيم التي من شأنها تعزيز تنمية المجتمع.

يذكر أن مبادرة ابتسم مع أهلك تأتي امتدادا لمبادرات طيران ناس حول تعزيز الفرحة والابتسامة في المجتمع، حيث أطلق في موسم الحج الماضي مبادرة ابتسم لحج أجمل لتحفيز العاملين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وكذلك أطلق في بداية عودة المدارس مبادرة تحفز المعلمين بعنوان تحفيز الأجيال.