عروض WWE في المملكة ستشهد عودة هذا النجم التاريخي

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

يُفكر اتحاد مصارعة المحترفين WWE في القدوم إلى المملكة وبجعبته العديد من الأحداث التي ستساعد في تقديم واحد من أفضل عروضه على مستوى العالم خلال نوفمبر المقبل.

ووجد WWE ضالته في إعادة نجمه المتقاعد شون مايكلز إلى عروض المصارعة خلال الجولة المقبلة في المملكة، وذلك في إطار استعداد الاتحاد العالمي لتنظيم عروض أقوى من أعظم رويال رامبل، والذي استضافته المملكة في أبريل الماضي، وذلك حسب ما جاء في موقع كيدج سايد سيتس.

شون مايكلز المعروف بـ HBK ظهر مؤخرًا ضمن عروض WWE في أستراليا، وذلك خلال المواجهة التي جمعت بين تربيل H وأندر تيكر في عروض سوبر شو داون، ليدخل مايكلز في مواجهة كلامية مع الأخير، مما قد يُعزز من فرص وجوده في عروض WWE بالمملكة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأقامت WWE عرض أعظم رويال رامبل في التاريخ على الأراضي السعودية، وذلك في 27 من أبريل الماضي، وذلك بدون مشاركة المصارعات في منافساته.

ووفقًا لتقارير عالمية، فإن المشاركة النسائية لا تزال مستبعدة من أي عروض محتملة في المملكة خلال الفترة الماضية.

اهتمام وسائل الإعلام العالمية بمنافسات WWE يرتكز بشكل رئيسي على الطابع المتفرد لتلك المسابقات في المملكة، خاصة وأن البلاد تشهد في الوقت الحالي انفتاحًا كبيرًا على العالم وصناعات الترفيه المختلفة، بالنمط الذي يتناسب مع الطابع الأخلاقي والديني للبلاد.

WWE حشدت نجومها في أبريل الماضي بالمملكة لإقامة منافستها في أعظم منافسات الرويال رامبل، حيث شارك لأول مرة 50 مصارعًا وبطلًا عالميًا، وهو الأمر الذي لم يسبق أن حدث في أي منافسة لرويال رامبل.