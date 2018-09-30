عسكر الميموني: سوق العقار متضخم وهذا الحل لانخفاض الأسعار

المواطن - الرياض

رأى الخبير العقاري أن سوق العقار متضخم، والقاع لا زال بعيدًا.

ونصح الميموني بمقاطعة شراء العقارات لتنخفض الأسعار، أما المضطر للشراء فيجب أن يفاوض بسعر ٥٠ ألف ريال، وذلك في حالة وجود شقق تمليك معروضة للبيع بسعر ٨٥ ألف ريال.

وأضاف الميموني: “لصوص الرواتب يخططون على رهن راتبك لتصريف فلل الكراتين والترميم.. سوق العقار سوق وافدين مخالفين وفاسدين متسترين عليهم من شركات ومؤسسات عقارية”.

ونصح بقوله: “من يشتري فيلا بدون شهادة الاستدامة سيندم”.