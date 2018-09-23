فعاليات اليوم الوطني في جدة .. عروض طيران مثيرة واحتفالات ضخمة

المواطن - سعيد مشهور - جدة

رصدت عدسة “المواطن“، مساء اليوم الأحد، فعاليات اليوم الوطني في جدة، التي شهدت احتفالات ضخمة عمت أرجاء المدينة بمناسبة الذكرى الـ88 لهذا اليوم التاريخي.

وخرج المواطنون والمقيمون ضمن فعاليات اليوم الوطني في جدة وهم يحملون الأعلام السعودية وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتظهر هذا المشاهد علاقة الحب المتبادلة بين الشعب السعودي وقيادته الحكيمة في ظل التنظيم الأمني الراقي.

وفي سياق متصل، رصدت عدسة رئيس نادي عسير عبدالله آل شجاع، ضمن فعاليات اليوم الوطني في جدة صورًا للعرض الجوي الذي نُفذ في الواجهة البحرية في حضور جماهيري كثيف.



