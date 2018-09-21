فعاليات تاريخنا مسك .. فنون تجمع أفراد الأسرة للتعبير عن حب الوطن

المواطن - الرياض

لليوم الثاني على التوالي تواصلت فعاليات #تاريخنا_مسك ، والتي ينظمها مركز المبادرات التابع لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” في منطقة جدة التاريخية، وتستمر حتى الأحد المقبل.

وحظيت فعاليات اليوم الثاني بحضور كبير من أهالي جدة وزائريها الذي استثمروا تزامن #تاريخنا_مسك مع عطلة نهاية الأسبوع؛ ليمثل ذلك دافعًا أكبر لزيارة الفعاليات والاستمتاع بمحتواها المتنوع والمبتكر في الاحتفال بالذكرى الثامنة والثمانين لليوم الوطني، حيث يجد الجميع الفرصة للتعبير عن الحب والانتماء للوطن والولاء والطاعة لولاة أمره.

وأتاحت الفعاليات أنشطة ملائمة لكل أفراد العائلة بمختلف اهتماماتهم ليكونوا جزءًا من هذه المناسبة الوطنية الغالية عبر جميع الفنون، ومن هذه الأنشطة: ركن الرسومات، وركن صور السيلفي مع اللوحات الوطنية، إضافة إلى أركان أخرى للتعريف بالفنون الشعبية للمملكة وموروثها والمشاركة فيها.

فيما خصصت الفعاليات أركانًا خاصة لغرس قيم حب الوطن في الأطفال من خلال الفنون الأدائية، وكان من أبرزها جناح يتيح للأطفال تقديم النشيد الوطني بأصواتهم والتغني بكلمات معبرة في حب الوطن.

كما قدم القائمون على الفعاليات ركنًا خاصًّا للأطفال الصغار دون سن العشر سنوات، تم تجهيزه بالكراسي والطاولات والصور والألوان بإشراف مختصات في المجالين الفني والتربوي؛ ليقضي الأطفال القادمون مع أسرهم إلى الفعاليات وقتًا ماتعًا في هذا الجناح من خلال الرسم والتلوين والتعلم والترفيه.

ويؤكد المشرف على ركن الأطفال عبدالله الجفري الحرص على تعريف النشء بالتراث والمورث السعودي والمعالم الحضارية من خلال تقديم رسومات تتضمن الزي السعودي وبعض المعالم الحضارية بالمملكة، ودعوتهم إلى تلوينها وتثقيفهم فيها، في وقت يستمتع فيه الأهل بالتجول في أركان وأجنحة الفعاليات، وسط متابعة واهتمام من فتيات متخصصات للإشراف على الأطفال.

ويعد حضور الأسرة ركنًا هامًّا لنجاح #تاريخنا_مسك التي تهدف إلى تسليط الضوء على أهم شواهد التاريخ الوطني وتعزيز روح الانتماء لدى الزائرين من خلال إعادة ذاكرتهم إلى مرحلة توحيد المملكة وما لها من ارتباط وثيق بجدة التاريخية، وهي المنطقة المعتمدة كمنطقة تراثية عالمية من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

يشار إلى أن فعالية #تاريخنا_مسك تعد إحدى الفعاليات التي ينظمها مركز المبادرات التابع لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” ضمن دورها في تشجيع الإبداع وتعزيز القيم الوطنية لدى الشباب والمجتمع بشكل عام، وذلك من خلال تأكيد هذه الفعالية على ربط الأجيال بالتاريخ كمحفز ملهم للانطلاق نحو مستقبل واعد.