في اليوم العالمي للقهوة .. ماذا تعرف عن عذراء الصباح الصامت؟

المواطن - سعد البحيري

يحتفل العديد من دول العالم اليوم بمناسبة اليوم العالمي للقهوة، وهي مناسبة تحظى باهتمام واسع خاصة بين فئات الشباب الذين يداومون على مشروب الأفراح والأحزان، ومحطات السفر، ولقـاء الأصدقاء، وصديقة الانتظار.

واليوم العالمي للقهوة هو مناسبة للاحتفال بمشروب القهوة في جميع أنحاء العالم وأول تاريخ رسمي لهذا اليوم هو 1 أكتوبر 2015 كما وافق عليه المنظمة الدولية للقهوة ويتم إطلاقه في ميلان.

وقد استُغل هذا اليوم أيضاً للتشجيع على التجارة العادلة للقهوة وزيادة الوعي حول مشاكل مزارعي البن.

وفي هذا اليوم سوف يقدم العديد من شركات القهوة أكواباً مجانية ومخفضة من القهوة لعشاقها.

وتعود فكرة اليوم العالمي للقهوة إلى مارس 2014 حيث تم اتخاذ قرار بواسطة منظمة القهوة الدولية لإطلاق أول يوم للقهوة في ميلان كجزء من معرض اكسبو 2015.

وهناك العديد من الدول التي خصصت يوماً وطنياً للاحتفال بالقهوة، فمثلا خصصت الصين يوم 6 أبريل للاحتفال بيوم القهوة، أما في الدنمارك فقد تحدد يوم 6 مايو وفي البرازيل 24 مايو وفي ألمانيا أول سبت من شهر سبتمبر.

ومن بين الدول التي تحتفل بمناسبة اليوم العالمي للقهوة في 29 سبتمبر تأتي المملكة، أستراليا، كندا، أسكتلندا، بلجيكا، إنجلترا، أثيوبيا، المجر، أيسلندا، ماليزيا، المكسيك، اليمن، نيوزلندا، النرويج، الولايات المتحدة، مصر والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول.

والمعروف أن حبوب القهوة تأتي من البن، وهو شجرة دائمة الخضرة ذات ثمار حمراء اللون في حالة نضجها.

وبالرغم من الأضرار التي قد تنتج عن تناول القهوة بشكل مفرط، إلا أن دراسة أشارت إلى انخفاض في نسبة المصابين بالنوع الثاني من داء السكري بين الذين يتناولون القهوة، وبالأخص القهوة منزوعة الكافيين.

القهوة هي الصديق الدائم للكتاب والمفكرين والشعراء والقادة ولأصحاب الفكر والقلم عموماً قال عنها الشاعر الفلسطيني محمود درويش: القهوة الأولى يفسدها الكلام لأنها عذراء الصباح الصامت!