قصة مؤثرة.. لهذا السبب لا تمزح بالمرض

المواطن - الرياض

حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين من خطورة الممازحة بالمرض، حيث تكون العواقب وخيمة.

ونشر النمر عبر حسابه الرسمي قصة مؤثرة لشاب كان يمازح أخاه الكبير بالمرض، إلا أن الأمر انقلب إلى الضد وكادت أن تحدث كارثة.

وقال النمر: “كان يمازح أخاه الكبير كثيرًا ومن ضمن مزحاته يفجعه بأن يُمثّل أنه يُغمى عليه ويتشنج، وعندما أغمي عليه فعليًّا… تركه أخوه لوحده!!”.

وختم النمر ناصحًا الجميع بقوله: “الشاهد.. لا تمزح بالمرض”.