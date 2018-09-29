كيف تتعامل مع أعراض زيادة جرعة الكافيين في القهوة؟

كيف تتعامل مع أعراض زيادة جرعة الكافيين في القهوة؟

2018/09/29
الساعة 8:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, صحة وطب‎
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المواطن - الرياض

في اليوم العالمي للقهوة، أوضحت وزارة الصحة أعراض زيادة جرعة الكافيين وكيفية التعامل معها.

وأوضحت الصحة أن الحد الأقصى من الكافيين للبالغ 400 ملجم باليوم، أي ما يعادل 4 أكواب من القهوة السوداء.

أما أعراض زيادة جرعة الكافيين، فهي الأرق والغثيان وتسارع نبضات القلب، وصعوبة التنفس، والصداع وآلام الصدر وأيضًا الهلوسة وفقدان التحكم بالعضلات.

ويمكن التعامل مع الزيادة البسيطة في جرعة الكافيين عن طريق شرب الماء وممارسة نشاط خفيف مع أكل غذاء غني بالألياف والفيتامينات والمعادن.


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