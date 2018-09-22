منح تركي آل الشيخ وسام الشرف الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

منح الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة وسام الشرف الآسيوي.

وذكرت الهيئة العامة للرياضة أن رجاء الله السُلمي وكيل رئيس الهيئة للإعلام والعلاقات ورئيس الاتحاد السعودي للصحافة الرياضية تسلم الجائزة بالنيابة عن رئيس هيئة الرياضة والمتواجد حاليًا في الولايات المتحدة.

وكان الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي استضاف اليوم فعاليات الكونجرس الآسيوي، كما تم تكريم جياني ميرلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية.