هاتفان وجهاز لوحي.. هذا ما ستكشفه أبل في محفلها السنوي

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

سلطت مجلة فوربس الأميركية الضوء على المحفل المنتظر لشركة أبل العملاقة المتخصصة في مجالات التكنولوجيا، والذي من المنتظر أن يتضمن العديد من الأجهزة المتطورة من إنتاج العملاقة الأميركية.

وحسب المجلة، فإن المحفل سيتضمن عرض هاتف أبل آيفون XS الجديد، والذي تم الكشف عن إحدى صوره عن طريق الخطأ خلال الأيام القليلة الماضية.

ويشمل العرض السنوي لأبل هذا العام، الكشف عن جهاز لوحي آيباد برو مجهز ببصمة الوجه، كما ستقدمه الشركة الأميركية بسمات مغايرة على مستوى التصميم، بما في ذلك الشاشة التي تغطي كافة أركان الوجهة الأمامية.

ومن المقرر أن يشهد المحفل الدولي لأبل الجيل الثاني من هاتف آيفون X، بالإضافة إلى آيفون 9، والذي يعد الامتداد الطبيعي لسلسلة الهواتف الذكية الأشهر في العالم.

وتُرجح المجلة الأميركية أن يكون آيفون XS الجديد هو المفاجأة التي تعدها أبل في محفلها السنوي الرسمي، وذلك على غرار ما تم العام الماضي.

وكان الجمهور في انتظار آيفون 8 خلال العام الماضي، غير أن الشركة الأميركية العملاقة فجرت مفاجأة بالكشف عن آيفون X الشهير.