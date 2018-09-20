هذا ما قاله عائض القرني عن صيام عاشوراء

المواطن - الرياض

حث الداعية الشيخ عائض القرني على صيام يوم عاشوراء مؤكدًا أنه يجب على الصائم أن يحفظ كل جوارحه.

وقال القرني عبر وسم صيام عاشوراء : إذا صُمت فليصم سمعك، وبصرك، وجوارحك عن الآثام، وتذكر أن لك دعوة لا تُرد، تقبل الله منّا ومنكم.

وقبل يومين أكد القرني أن : من صام يوم عاشوراء ويومًا قبله ويومًا بعده فقد أحسن، ومن صامه وصام يومًا قبله أو يومًا بعده فقد أصاب، ومن أفرده بالصيام فلا بأس.

ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر حرم وتم شموله في الآيات القرآنية التي تتحدث عن ”أيام الله” دون تصريح به، فيما تطرق المفسرون إلى بيان وتوضيح هذه الأيام استنادًا إلى السنة النبوية.

وصيام يوم عاشوراء له ميزة وفضل عظيم أخبر عنه رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه بقوله: (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) أخرجه الإمام مسلم.

وكما يقول إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي: والصوم حين يقع في شهر حرام فإن الفضل يقترن فيه بالفضل فيتأكد بشرفه في ذاته، وبشرف زمانه، ومن الصيام في هذا الشهر صوم يوم عاشوراء، ذلك اليوم الذي نصر الله فيه موسى- عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام- على الطاغية فرعون الذي علا في الأرض وجعل أهلها شيعًا.

وثبت في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة- رضي الله عنه- أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال: (إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله). وفي الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سُئل عن صوم عاشوراء فقال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يومًا يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم (يعني يوم عاشوراء).