هذه عقوبة تزییف أو تقلید النقود المتداولة نظاماً في المملكة أو خارجها

المواطن - الرياض

توعدت النیابة العامة، كل من يحاول تزيیف أو تقلید نقود متداولة نظاماً في المملكة أو خارجها بالسجن والغرامة.

وأوضحت أن كل من زيف أو قلّد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة أو خارجها أو قام بجلب نقود مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأي وسیلة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 25 عاماً وبغرامة لا تقل عن 30 ألف ریال ولا تزيد على 500 ألف ریال.

وأضافت النیابة العامة أن هذه العقوبات تشمل كذلك كل من صنع أو اقتنى هذه النقود أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض آلات التزيیف أو مواده أو وسائله أو أدواته بسوء نیة.

يذكر أن شرطة منطقة الرياض ضبطت بالأمس عصابة مكونة من 5 أشخاص امتهنت تزييف العملات وسرقة المركبات.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على (5) متهمين جميعهم في العقد الثالث من العمر؛ وذلك بعد توفر الأدلة على قيامهم بتزييف العملات وسرقة المركبات، متخذين من استراحة بشرق العاصمة الرياض وكرًا لممارسة جرائم تزييف العملات.

وأضاف أنه ضُبط بحوزتهم أجهزة حاسب آلي ومعدات إلكترونية وطابعات وماسحات ضوئية تستخدم في تزييف العملات، بالإضافة إلى معدات استنساخ مفاتيح المركبات ومركبتين سبق التعميم عن تعرضهما للسرقة، وقد تم إيقاف المتهمين وتحريز المضبوطات وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.