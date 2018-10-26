المواطن - متابعة
هاجمت امرأة تحمل سكينا أطفالا عند بوابة روضة أطفال بمدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، الجمعة، مما أسفر عن إصابة 14 منهم.
وأعلنت الشرطة على حسابها الرسمي على موقع ويبو الصيني للتواصل الاجتماعي، أن المرأة تبلغ من العمر 39 عاما وعرفتها باسم عائلتها وهو “ليو”.
وأوضحت الشرطة أنها نفذت الهجوم حين كان الأطفال في طريق عودتهم من تدريبات الصباح في الساعة (01:30 بتوقيت غرينتش).
وقالت إن الضحايا نقلوا إلى المستشفى، بينما تمكن الحراس والعاملون بروضة الأطفال من إلقاء القبض على المرأة، وأضافت أنها تحقق في الأمر.
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