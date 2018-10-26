وأوضحت الشرطة أنها نفذت الهجوم حين كان الأطفال في طريق عودتهم من تدريبات الصباح في الساعة (01:30 بتوقيت غرينتش).

وقالت إن الضحايا نقلوا إلى المستشفى، بينما تمكن الحراس والعاملون بروضة الأطفال من إلقاء القبض على المرأة، وأضافت أنها تحقق في الأمر.