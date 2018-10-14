أكد حضوره الضخم.. WWE يوجه صفعة لمنتقدي المملكة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

تولت مجموعة من خصوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أعضاء مجلس الشيوخ حملة لإثناء اتحاد مصارعة WWE عن الحضور إلى المملكة لإقامة رحلته الثانية خلال نوفمبر المقبل، وذلك على خلفية استنادهم إلى اتهامات غير مُدعمة أو موثقة بدلائل واضحة في أزمة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وحسبما جاء في صحيفة واشنطن إكزامينر الأميركية، فإن WWE مستمر في خططه واستعداداته المختلفة لإقامة حدثه الأكبر في المملكة بمشاركة العشرات من المصارعين أصحاب الشعبية الواسعة في بطولة كأس العالم درة التاج، والتي من المقرر أن تنطلق مع مطلع الشهر المقبل.

وأكد المتحدث الرسمي لـWWE أن الاتحاد يتابع عن كثب تطورات ملف اختفاء خاشقجي، غير أنه لم يذكر أي نية لإلغاء أو تأجيل محفل المصارعة العالمي المنتظر في السعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكالعادة تزعم أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي هذه الحملة كجزء من الخصومة السياسية مع الجمهوريين، وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب، لا سيما وأن ليندا ماكماهون وهي المؤسسة المساعدة لـWWE تعمل في الإدارة الأميركية.

وكان العضوان كريس ميرفي وكريس كونز، وهما ينتميان للحزب الديمقراطي من تزعما الحملة، وانضم إليهما الجمهوري المعروف عدائه المستمر لترامب ليندزي غراهام، والذي طالب WWE باتخاذ موقف مُحدد من المملكة، وذلك على الرغم من الغياب التام للمنطقية المستندة إلى أدلة واضحة في قضية خاشقجي.

وتنتظر الأوساط المعنية بالمصارعة في العالم الجولة الذهبية لاتحاد WWE في المملكة خلال الشهر المقبل، والتي ستتضمن عدداً من مواجهات الأحلام كما وصفها البعض عبر صفحة الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الساعات القليلة الماضية.

وحسم WWE صحة التقارير التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة، والتي تكهنت بعدد من المواجهات المنتظرة في المملكة خلال نوفمبر المقبل، وذلك استنادًا لسير أحداث المصارعة في عدد من الجولات التي سبقت رحلة WWE إلى السعودية.

وأعلن WWE عبر صحفته على فيسبوك لقاءين من العيار الثقيل ضما أساطير المصارعة، والذين لديهم شعبية واسعة في كافة أرجاء العالم.

وكان المنشور الأول لصفحة WWE على فيسبوك قد تضمن ظهور جون سينا وكورت أنغيل ضمن منافسات كأس العالم في المصارعة، موجهة سؤالاً لجمهورها حول من سيشارك النجمين في البطولة الموسعة، والتي ستحتضنها المملكة مطلع الشهر المقبل.