إنستغرام يُجهز لميزة ستراقبك بدون فتح التطبيق

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

يعكف موقع مشاركة الصور ومقاطع الفيديو إنستغرام، على اختبار أداة تسمح له بمشاركة بيانات موقع المستخدمين مع موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حتى إذا تم إيقاف التطبيق.

البيانات التي يقوم إنستغرام بمشاركتها مع الموقع المالك له فيسبوك، يمكن أن تتضمن إحداثيات GPS الدقيقة للمستخدم، ومن ثم يتم مشاركتها مع فيسبوك لمساعدتها على عرض الإعلانات المستهدفة، وفقًا لموقع تيك كرانش المعني بالتكنولوجيا.

وقد اكتشفت جين مانشون وونغ، وهي مُعلنة وطالبة في علوم الكمبيوتر في جامعة ماساتشوستس دارتموث، تفاصيل هذه الميزة المرتقبة في إنستغرام، والتي من المتوقع أن تثير حالة من الجدل حول سياسة الموقع.

وعلى الرغم من أن تلك الميزة لا تزال في مرحلة النموذج الأولي، فإن تناول بعض التقارير لها أدى إلى تفاقم المخاوف تجاه أن إنستغرام يسير على نهج فيسبوك في استخدام الإعلانات عن طريق متابعة البيانات الشخصية للمستخدمين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من استقالة مؤسسي إنستغرام، كيفن سيستروم ومايك كريجر من الشركة، قائلين إنهم “سوف يستكشفون الإبداع مرة أخرى”.

إذا كان الأمر سيؤتي ثماره، فمن المرجح أن تزيد هذه المخاوف من أن إنستغرام سيصبح أكثر تطفلاً الآن بعد أن استقال مؤسسوه.