ابن رونالدو يبدع مع اليوفي

المواطن - أميرة محمد

على خطى والده، أبدع كريستيانو رونالدو جونيور، ابن النجم البرتغالي، في إحدى المباريات مع أكاديمية يوفنتوس الإيطالي، وكشف عن المزيد من مواهبه المتميزة في عالم المستديرة، إذ يبدو أنه سيكون أفضل خليفة لوالده.

ونشرت صحيفة “الماركا” الإسبانية مقطع فيديو يظهر إبداع رونالدو جونيور مع اليوفي خلال اللقاء، حيث سجل هدفين بطريقة رائعة، جعلت المشاهدين يقارنون بينه وبين والده كريستيانو.

وذكرت الصحيفة أن جونيور سجل هدفين رائعين لفريق شباب يوفنتوس، لأقل من 9 أعوام، مضيفة أن “اللاعب يسير على خطى والده”.

ويبلغ جونيور من العمر 8 أعوام، وسبق له أن حمل قميص ريال مدريد، حين كان والده مع النادي الملكي، قبل أن ينتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى نادي “السيدة العجوز”.