اتفاقية تعاون وتبادل الخبرات بين الترفيه وهيئة المواصفات

المواطن - واس

وقّعت الهيئة العامة للترفيه والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مذكرة تعاون تهدف الى تعزيز العمل المشترك بين الجانبين في الأنشطة ذات العلاقة بأنشطة التقييس بهدف النهوض بمهمة التطوير والتنمية للهيئة العامة للترفيه.

وتنص المذكرة التي وقعها من جانب الهيئة العامة للترفيه الرئيس التنفيذي عمرو باناجه، ومن جانب الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات المهندس عبدالله بن عوض القحطاني، على تبادل المعرفة والدراسات والأبحاث والاصدارات ذات العلاقة ، والتعاون في مجال إعداد ومراجعة وتطوير اللوائح الفنية والمواصفات القياسية والبرامج ذات العلاقة بتحسين الإجراءات ورفع جودة المشاريع والخدمات، وتبادل الخبرات والاستفادة من المختصين والخبراء العاملين لدى الطرفين في تنفيذ المبادرات والمشاريع، كذلك إشراك كوادر الهيئة العامة للترفيه في الدورات التدريبية والندوات العلمية ومختلف الأنشطة العامة المرتبطة بمجالات التقييس، والتعاون في تنفيذ برامج التوعية في المجالات ذات العلاقة.

كما تنص المذكرة على التعاون في رصد المخاطر وجمع المعلومات وتحليلها ونشرها بما يسهم في تعزيز جهود المشاريع والتطوير بالهيئة، والتعاون بتطبيق برامج الاستدامة واللوائح الفنية لتحسين الإجراءات ورفع جودة المشاريع والخدمات بالمخطط الاستراتيجي والشامل للهيئة العامة للترفيه، وأخيراً التكامل مع الشركاء ذوي العلاقة في جميع مجالات التعاون ضمن الاتفاقية حسب الحاجة.