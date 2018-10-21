الإطاحة بوافد حوّل سكنه الخاص ورشة لصيانة الجوالات بالرياض

المواطن - الرياض

تمكن المفتشون الميدانيون بمكتب عمل محافظة وادي الدواسر التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والبلدية من ضبط وافد يمارس مهنة صيانة الجوالات في سكنه الخاص، متحايلاً على قرار توطين قطاع الاتصالات.

وأوضح مساعد مدير عام فرع الوزارة لقطاع العمل أحمد المطوع، أن الوافد قد حول شقته الخاصة إلى ورشة داخلية، يستقبل بها زبائنه، مبيناً أنه قد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الوافد وإحالته للجهات المختصة لتنفيذ اللوائح والعقوبات المقررة على كل من يخالف نظام الإقامة والعمل في المملكة العربية السعودية.

وأكد المطوع أن الحملات التفتيشية من قبل المفتشين الميدانيين مستمرة على كافة الأنشطة التجارية بمختلف قطاعاتها في العاصمة والمحافظات التابعة لها، لضبط سوق العمل وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات.