الإمارات تشيد بقرارات المملكة بقضية خاشقجي : تجسد قيم القانون والعدالة

المواطن - الرياض

أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيهات وقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بخصوص الحادث الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي.

وأثنى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على ما أولاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- من اهتمام كبير وحرص بالغ على تحري الحقيقة في هذا الموضوع، وهو ما تجسد في توجيهاته وقراراته بكل شفافية وعدل وبما يكفل المحاسبة القانونية العادلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام.

وقال: إن المملكة العربية السعودية ممثلة بقيادتها كانت ولا تزال دولة المؤسسات التي تقوم على العدل والإنصاف، وإن القرارات والإجراءات الملكية التي اتُّخذت بعد التحقيق الذي تم في هذه القضية تؤكد مجددًا على هذه القيم والمبادئ الراسخة بما يكفل تطبيق القانون والعدالة.

ودعا الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في ختام تصريحه بأن يحفظ الله سبحانه وتعالى المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا ويجنبها كل سوء.