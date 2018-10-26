الخماسية عالجت جراح السداسية

المواطن - محمد سمعه

قدم النادي الأهلي، بقيادة مدربه الأرجنتيني بابلو جويدي، أداءً أكثر من رائع أمام نادي الفتح، حيث فاز الراقي بخماسية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الأهلي مطالبًا ولا مفر من ذلك بالفوز وتعويض الخسارة القاسية والتي تعرض لها أمام نادي الاتفاق في الجولة السادسة بسداسية مقابل هدفين.

ولا شك أن خماسية الأهلي في الفتح قد أخمدت بعض النيران في قلوب عاشقي ومحبي الأهلي، خاصة أن الجماهير لن تقبل برؤية الراقي بعيدًا عن منصات التتويج في الموسم الجاري.

وشهدت مباراة الأهلي والفتح تألقًا كبيرًا ومميزًا من قبل النجم السوري عمر السومة؛ حيث سجل هدفين من خماسية الراقي في المباراة.

سيواجه الأهلي، فريق النصر في الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الثالث من نوفمبر المقبل.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في ذهاب دور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية العربية للأبطال يوم الأحد المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب الثامن من مايو في مدينة سطيف الجزائرية.

وكان وفاق سطيف ودع مؤخرًا بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور نصف النهائي بعد أن تم إقصاؤه على يد النادي الأهلي المصري بثلاثية مقابل هدفين من مجموع المباراتين.