الفالح يطمئن العالم: المملكة تدرك مسؤوليتها ولن تستخدم النفط كسلاح سياسي

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أبرزت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، تصريحات وزير الطاقة المهندس خالد الفالح، والتي أكد خلالها أن المملكة لا تعتزم استخدام النفط كسلاح في قضية وفاة الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية في تركيا.

وقال وزير الطاقة إنه من المرجح أن ترفع البلاد إنتاجها النفطي بما يقارب 11 مليون برميل في اليوم، مشيرًا إلى أنها “لا تنوي” استخدام وضعها كأكبر مصدر للنفط في العالم للاستجابة للضغوط السياسية الدولية التي تواجهها بسبب وفاة خاشقجي.

الفالح أكد في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية تاس أن “المملكة بلد يتحلى بالمسؤولية، واستعملنا لسنوات عديدة سياستنا النفطية كأداة اقتصادية مسؤولة وعزلناها عن السياسة”.

وقال الفالح: “دعونا نأمل أن يتعامل العالم مع الأزمة السياسية، بما في ذلك وفاة المواطن السعودي في تركيا بحكمة، ومن جهتنا سنمارس حكمتنا على الصعيدين السياسي والاقتصادي”.

وبسؤاله عن التقارير التي زعمت نوايا المملكة استخدام النفط كسلاح سياسي، نفى الفالح أي نية للمملكة في التعامل بهذا الشكل مع قضية خاشقجي، مشددًا على ضرورة “تقدير ودعم” جهود المملكة لمحاولة وقف ارتفاع النفط، والذي بلغت أسعاره أعلى مستوى له في أربع سنوات قرب 86 دولارًا للبرميل، قبل إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران.

وقال إنه لا يستطيع أن يضمن أن المملكة يمكن أن توقف الأسعار إلى 100 دولار للبرميل إذا ما تم قطع المزيد من الإمدادات من السوق ، ومع ذلك ، فإن الطاقة الاحتياطية كانت ضعيفة للغاية.

وأكد الفالح أن المملكة رفعت بالفعل الإنتاج بأكثر من 700 ألف برميل يوميًا منذ فصل الربيع ليصل إلى 10.7 مليون برميل مع نوايا مواصلة زيادة الإنتاج، لكن الطاقة الاحتياطية العالمية انخفضت إلى حوالي 1.5 مليون برميل في اليوم، أي أقل من 2 % من الطلب العالمي.

وأضاف الفالح: “من المهم بالنسبة لنا أن نبرز أن إنتاجنا من المرجح أن يرتفع في المستقبل القريب إلى 11 مليون برميل يوميًا على أساس ثابت”.

وتابع: “أستطيع القول إننا يمكن أن نرفع الإنتاج -إذا لزم الأمر- إلى 12 مليون برميل في اليوم، هذا يمكنني أن أؤكده، ولكن إذا اختفت 3 ملايين برميل يوميًا من الأسواق، لا يمكننا تغطية هذا الحجم.. لذا يتعين علينا استخدام احتياطيات النفط، لكن من الأهمية بمكان أن يدعم العالم المملكة، لأنها البلد الوحيد الذي يستثمر بكثافة في القدرات الاحتياطية”.

وقال الفالح إن المملكة تبحث رفع إنتاجها النفطي إلى 13 مليون برميل في اليوم لكن هذا سيكلف المملكة ما بين 20 و 30 مليار دولار.