القيادة تهنئ الحلبوسي بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس النواب بالعراق

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لمعالي السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس النواب بجمهورية العراق الشقيق.

ودعا الملك المفدى المولى عز وجل أن يوفق معاليه ويسدد خطاه لما فيه خير العراق وشعبه الشقيق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لمعالي السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بجهورية العراق بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس النواب بجمهورية العراق الشقيق.

وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لمعاليه.