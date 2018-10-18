المملكة القابضة تقود رفع رأس مال شركة كريم بمبلغ 200 مليون دولار

المواطن - الرياض

أعلنت شركة المملكة القابضة والتي يترأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، عن قيادتها لزيادة رأس مال شركة كريم Careem بالإضافة إلى مستثمرين آخرين كونها أحد أكبر المساهمين في الشركة بإجمالي 750 مليون ريال (200 مليون دولار).

ويعتبر ذلك استمراراً لاستراتيجية الشركة بالاستثمار في مجال التكنولوجيا الحديثة الواعدة كما فعلت مؤخراً باستثمارها في شركة ديزر Deezer الفرنسية ومضاعفة حصتها في شركة ليفت Lyft الأمريكية بالإضافة إلى استثماراتها السابقة في كل من تويتر Twitter وجي ديدوت كوم JD.com الصينية.

الجدير بالذكر أن شركة المملكة القابضة كانت قد استحوذت على نسبة 7% من شركة كريم Careem في صفقة بلغ قدرها 232.5 مليون ريال (62 مليون دولار) في عام 2017م.

وتعتبر شركة كريم Careem إحدى الشركات الرائدة في منصة التكنولوجيا الحديثة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعمل على توسيع خدماتها عبر نظامها ليشمل إدارة الدفعات والتوصيل والنقل الجماعي.

وتسعى رؤية الشركة لتبسيط وتحسين حياة المجتمع. علماً بأنها تأسست “كريم” في يوليو 2012، وتعمل في أكثر من 120 مدينة حول العالم وخلقت أكثر من مليون فرصة عمل في المنطقة.