المملكة تترقب أمطارًا غزيرة .. والدفاع المدني يوجه رسائل تحذيرية

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في بيان لها، حالة الطقس في أرجاء المملكة، والذي سيشهد هطولًا لأمطار رعدية تتراوح من متوسطة إلى غزيرة، اليوم السبت.

وأكدت الهيئة أن الأمطار مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية الجوف)، مع تراجع في درجات الحرارة على المناطق في شمال المملكة.

وأورد البيان أن حركة الرياح على سطح البحر الأحمر، جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة على الجزء الأوسط، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15- 40 كم/ ساعة، وسجل ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، وزيادة الموج نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

المطر يصنع المعجزات:

وعن تفاعلات المواطنين مع سقوط الأمطار اليوم كتب أحمد اليماني: “مشاهد مدهشة، ولوحات جمالية، جسدتها تكوّن (بحيرات) متفرقة في الربع الخالي، أحد أكبر صحاري الرمال المتصلة بالعالم. وربما كان الأكثر تجمعًا لتك البحيرات في الأجزاء الواقعة بين عمان واليمن والسعودية”.

وقال (داني) عبر حسابه الشخصي: “الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى توقعات بتعرض أجواء السعودية لموجة من التقلبات الجوية المؤثرة التي تتسبب في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تتأثر بها عدد من المناطق منها ابتداءً من اليوم السبت وتمتد حتى أواخر الأسبوع”.

منظر جميل:

ونقل المواطن ناصر أبو ملحة فيديو لسيول الأمطار وكتب: “شاطئ (مقنا) قرب تبوك، السيول تصب في البحر، في منظر جميل، وغير معتاد مشاهدته بالسعودية” (هنا الرابط).

تحذيرات مدنية:

ولم تتوقف الجهات المعنية، وعلى رأسها ‏الدفاع المدني في الرياض عن دعوة المواطنين والمقيمين لتوخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي تتسبب في هطول الأمطار التي قد تكون غزيرة بدءًا من اليوم.

اقتراب المنخفض:

وقال خبير الطقس عباس الخاثمي عبر حسابه: “كل ما يقترب المنخفض من شمال شرق السعودية تنشط السحب وتتحول إلى منخفض ممطر نراقب مع مساء اليوم المناطق التي بالدائرة إلى حفر الباطن متوقع أمطار غزيرة عند نزول المنخفض وتعمقه شمال شرق السعودية ملاحظة المنخفض يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة”.